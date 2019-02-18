Овечкин вновь вошел в историю НХЛ

Игрок стал в один ряд с Марио Лемье, Марсель Дионн и Уэйн Гретцки.

Минувшей ночью клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" уступил клубу "Анахайм Дакс" со счетом 5:2. Одну из шайб столичных записал на свой счет капитан Александр Овечкин. Это позволило форварду стать четвертым игроком в истории лиги, кому удалось забить 40 шайб минимум в 10 сезонах НХЛ.

Ранее данная планка покорилось таким игрокам, как Марио Лемье, Марсель Дионн и Уэйн Гретцки.

Напомним, что ранее Овечкин россиянин вышел на первое место по результативности среди российских игроков за всею историю чемпионата НХЛ. Капитан "столичного" клуба обогнал не менее именитого хоккеиста Сергея Федорова, который за свою карьеру набрал 1179 результативных баллов.



Видео и фото: twitter.com/capitals, twitter.com/PR_NHL