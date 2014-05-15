"Зенит" интересуется Садулаевым

Его трансфер оценивается в 10 млн евро.

"Зенит" интересуется полузащитником "Ахмата" Лечи Садулаевым. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, клуб ведет переговоры с грозненцами о трансфере 25-летнего футболиста. На Садулаева также претендует "Краснодар". За трансфер игрока "Ахмат" намерен выручить не менее 10 млн евро. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

Лечи Садулаев является воспитанником "Ахмата". В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 35 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" расторг контракт с Суторминым.

Фото: fc-akhmat.ru