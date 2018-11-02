Футбольные клубы "Зенит" и "Уфа" поменяются домашними матчами

Причиной изменений могут стать плохие погодные условия в Уфе.

Домашние матчи "Зенита" и "Уфы" могут пройти в другие дни. В петербургский клуб обратились сотрудники "Уфы", чтобы договориться об изменениях. Причиной обмена станут плохие погодные условия. На данный момент генеральный директор команды Шамиль Газизов уже заявил о намерениях "сине-бело-голубым".

Напомним, что сейчас заявлено, что петербуржцы выходят на игровое поле 24 и 8 марта. Сначала "Зенит" принимает "Уфу" у себя, а после едет в гости к соперникам. Газизов предлагает сделать наоборот: первую игру провести в Уфе, а вторую - в Северной столице.

Отметим, что Руководство "Зенита" думает о возможном разрешении ситуации.

Нам принимать соперника в лучше теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает прокомментировал проблему Газизов

Напомним, что на данный момент "Уфа" занимает 14-е место в рейтинге РПЛ.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" предложил фанатам проголосовать за лучший гол.

Фото: Piter.tv