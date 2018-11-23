"Зенит" предложил фанатам проголосовать за лучший гол

Петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил болельщикам проголосовать за лучший гол, забитый игроками во второй половине сезона. Выборы проходят на официальной странице команды в социальной сети "Вконтакте". Организаторы конкурса разделили забитые голы на четыре части. Лидер каждой из них будет представлен в финальном голосовании.
Отметим, что за первые 25 минут голосования лидером списка стал Бранислав Иванович с его голом против "Вильярреала". На втором месте с 17 процентами голосов расположился Магомед Оздоев, отличившийся в матче против "Фенербахче".
Напомним, что в общей сложности "сине-бело-голубым" удалось забить 33 гола. Статистика взята за период с февраля по май этого года.
Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Анюков может стать играющим тренером в "Зените".
Видео: Вконтакте/ФК "Зенит"
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