"Зенит" предложил фанатам проголосовать за лучший гол

Команда составила список из всех голов второй части сезона, чтобы выбрать лучший.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" предложил болельщикам проголосовать за лучший гол, забитый игроками во второй половине сезона. Выборы проходят на официальной странице команды в социальной сети "Вконтакте". Организаторы конкурса разделили забитые голы на четыре части. Лидер каждой из них будет представлен в финальном голосовании.

Отметим, что за первые 25 минут голосования лидером списка стал Бранислав Иванович с его голом против "Вильярреала". На втором месте с 17 процентами голосов расположился Магомед Оздоев, отличившийся в матче против "Фенербахче".

Напомним, что в общей сложности "сине-бело-голубым" удалось забить 33 гола. Статистика взята за период с февраля по май этого года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Анюков может стать играющим тренером в "Зените".

Видео: Вконтакте/ФК "Зенит"