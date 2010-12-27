Александр Анюков может стать играющим тренером в "Зените"

Клуб не хочет расставаться со спортсменом после завершения контракта.

Петербургский игрок Александр Анюков может остаться в "Зените" в качестве играющего тренера. Контракт ветерана "сине-бело-голубых" с командой заканчивается 30 июня 2019 года. Однако, руководство не хочет расставаться с ним. Об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Мы проверяем все юридические аспекты. Такой вопрос мы тоже рассматриваем. прокомментировал ситуацию специалист

Напомним, что Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года. В прошлом сезоне он участвовал в 28 матчах и отличился одним забитым голом. На данный момент игроку 36 лет. За время своей карьеры он успел стать пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно расписание матчей "Зенита" на первые восемь туров РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"