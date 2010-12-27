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"Зенит" и "Ростов" поборются за вратаря Александра Васютина
Сегодня, 13:03
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nadezhda_sib

"Зенит" и "Ростов" поборются за вратаря Александра Васютина

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Сейчас он играет за норвежский клуб.

Футбольный клуб "Зенит" намерен перехватить голкипера Александра Васютина у "Ростова". Об этом рассказал "Чемпионат".

Вратарь является воспитанником петербургской футбольной школы "Смена". С июля 2018-го он играет за норвежский клуб "Сарпсборг 08" на правах свободного агента.

В начале июле стало известно, что Васютин может перейти в "Ростов", однако сейчас футболистом заинтересовался "Зенит". 

Голкипер дебютировал 18 мая 2013 года в матче 29-го тура с нижегородской "Волгой". С августа 2016 на правах аренды был отдан в клуб чемпионата Финляндии "Лахти". В 2017 году Александра признали лучшим вратарем этого чемпионата. Далее продолжил свою карьеру в клубе чемпионата Норвегии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тренерский штаб "Зенита" сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок

Фото: В.Евдокимов "ТАСС"

 

 

Теги: васютин, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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