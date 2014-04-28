  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" готов заплатить 15 млн евро за трансфер Джона Джона
Сегодня, 9:30
39
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

"Зенит" готов заплатить 15 млн евро за трансфер Джона Джона

0 0

Сине-бело-голубые сделали официальное по трансферу бразильца.

Футбольный клуб "Зенит" намерен приобрести полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона. Об этом сообщает портал ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые сделали официальное по трансферу 23-летнего бразильца. Сумма вероятной сделки оценивается в 15 млн евро. Также "Зенит" заплатит три миллиона в качестве бонусов. Это вторая за год попытка клуба приобрести футболиста.

Джон Джон играет в "Ред Булл Брагантино" с июля 2024 года. В составе бразильского клуба полузащитник провел 74 матча во всех турнирах и забил 17 голов.

"Зенит" завершил первую часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 играх и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

Ранее Семак оценил трансферную политику "Зенита".

Фото: Red Bull Bragantino (Ari Ferreira)

Теги: джон джон, трансферные слухи, фк зенит, фк ред булл брагантино
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии