"Зенит" готов заплатить 15 млн евро за трансфер Джона Джона

Сине-бело-голубые сделали официальное по трансферу бразильца.

Футбольный клуб "Зенит" намерен приобрести полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона. Об этом сообщает портал ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые сделали официальное по трансферу 23-летнего бразильца. Сумма вероятной сделки оценивается в 15 млн евро. Также "Зенит" заплатит три миллиона в качестве бонусов. Это вторая за год попытка клуба приобрести футболиста.

Джон Джон играет в "Ред Булл Брагантино" с июля 2024 года. В составе бразильского клуба полузащитник провел 74 матча во всех турнирах и забил 17 голов.

"Зенит" завершил первую часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 играх и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

Ранее Семак оценил трансферную политику "Зенита".

Фото: Red Bull Bragantino (Ari Ferreira)