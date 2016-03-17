Семак оценил трансферную политику "Зенита"

Сине-бело-голубые идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак оценил трансферную политику сине-бело-голубых. Его слова приводит портал "Чемпионат".

Семак отметил, что трансферная работа в клубе никогда не прекращается. Он также подчеркнул, что в "Зените" никого из игроков не держат и готовы продать, если поступит выгодное для всех сторон предложение.

Варианты трансферов у нас есть, и вектор работы тоже есть. Есть понимание по фамилиям и позициям, но пока лучше держать в тишине эту информацию. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, в нынешнем сезоне "Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 36 очков после 17 туров.

Фото: fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)