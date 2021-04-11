Аршавин ответил на вопрос о желании занять место спортивного директора "Зенита"

Экс-футболиста работает на должности заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба.

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о желании занять место спортивного директора сине-бело-голубых. Об этом он рассказал "РИА Новости".

На сегодняшний день Аршавин работает в "Зените" на должности заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба. Отвечая на вопрос о новой должности, экс-футболист заявил, что у него часто спрашивают мнение по отдельным футболистам. Он подчеркнул, что возможность стать спортивным директором зависит не от него.

Если будет нужно, буду увлечен больше. Андрей Аршавин, экс-футболист "Зенита"

Напомним, Андрей Аршавин играл в "Зените" с 1999-го по 2008 год, а также с 2012-го по 2015-й. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Ранее защитник "Зенита" Алип заявил , что команда упустила много очков.

