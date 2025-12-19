"Зенит" готов заплатить 10 млн евро за форварда "Фламенго" Уоллеса Яна

Сине-бело-голубые собираются заплатить сразу всю необходимую сумму.

Футбольный клуб "Зенит" намерен приобрести форварда "Фламенго" Уоллеса Яна. Об этом сообщает портал O Globo.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить 10 млн евро за трансфер 20-летнего игрока. "Зенит" предложил "Фламенго" заплатить сразу всю необходимую сумму. Отмечается, что Яном интересовался "Ред Булл Брагантино", однако переговоры между клубами зашли в тупик.

Уоллес Ян играет во "Фламенго" с января 2025 года. В составе бразильского клуба нападающий стал обладателем Кубка Либертадорес. Он провел за "Фламенго" 37 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Его рыночная стоимость оценивается в 6 млн евро по данным Transfermarkt.

Фото: agif.asia