Медведев: "Зенит" договорился с Жирковым о новом контракте

Генеральный директор клуба уточнил, что объявление новости произойдет торжественно.

Петербургский ФК "Зенит" стал близок к продлению контракта с футболистом Юрием Жирковым. Об этом стало известно 11 июня.

Как рассказал ТАСС президент клуба Александр Медведев, игрок для себя уже решил, что остается в Петербурге. Глава клуба добавил, что пока лучше сказать, что футболист и "Зенит" находятся на взаимном пути к успеху.

Напомним, что Юрий Жирков перешел в "Зенит" в 2016 году, а после чемпионского сезона "сине-бело-голубых" появились новости, что своим воспитанником заинтересовались в ФК "Тамбов" – новичке РПЛ.

Фото: Piter.TV