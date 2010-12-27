  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медведев: "Зенит" договорился с Жирковым о новом контракте
11 июня, 22:48
532
arteliseev

Медведев: "Зенит" договорился с Жирковым о новом контракте

0 0

Генеральный директор клуба уточнил, что объявление новости произойдет торжественно.

Петербургский ФК "Зенит" стал близок к продлению контракта с футболистом Юрием Жирковым. Об этом стало известно 11 июня.

Как рассказал ТАСС президент клуба Александр Медведев, игрок для себя уже решил, что остается в Петербурге. Глава клуба добавил, что пока лучше сказать, что футболист и "Зенит" находятся на взаимном пути к успеху. 

Напомним, что Юрий Жирков перешел в "Зенит" в 2016 году, а после чемпионского сезона "сине-бело-голубых" появились новости, что своим воспитанником заинтересовались в ФК "Тамбов" – новичке РПЛ.

Фото: Piter.TV

Теги: зенит, контракты, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии