"Зенит" предложил новый контракт Юрию Жиркову. Игрок – в раздумьях

Контракт игрока с "сине-бело-голубыми" истекает этим летом.

Защитник "Зенита" Юрий Жирков заявил порталу Sport.24, что "сине-бело-голубые" выступили с предложением о продлении контракта игрока. Сейчас 35-летний футболист рассматривает варианты продолжения карьеры со своей семьей.

В пользу продления контракта говорит то, что петербуржцы стартуют в следующем году в Лиге чемпионов и будут отстаивать титул чемпиона РПЛ внутри страны.

В СМИ появлялась информация, что в появлении Жиркова в своем составе был заинтересован ФК "Тамбов" – клуб из родного города Юрия, отобравшийся в высшую российскую лигу по итогам сезона.

Ранее мы рассказывали, что ФК "Зенит" 25 мая отмечает 94-летие. Празднование "дня рождения" клуба состоится 26 мая во время праздничного парада, который состоится после матча с "Енисеем".

Фото: fc-zenit.ru