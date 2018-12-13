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Футбольный клуб "Зенит" отмечает 94-летие
Сегодня, 10:57
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arteliseev

Футбольный клуб "Зенит" отмечает 94-летие

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О праздничной дате болельщикам напомнила пресс-служба чемпионов РПЛ.

Известно, что футбольный клуб "Зенит" начал свою историю в физкультурном кружке Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ) им. Сталина.

Весной 1925 года были организованы команды по футболу, из которых и образовался "Зенит" в его нынешнем виде.

Официальным "днем рождения" клуба считается 25 мая 1925 года.

Напомним, свой последний матч в российском сезоне "сине-бело-голубые" проведут 26 мая. Соперником петербуржцев станет "Енисей". Начало матча в 14:00. После игры в центре Петербурге планируется праздничный парад. К тому же, празднования совпадают с мероприятиями, посвященными Дню города.

 Фото: официальное сообщество ФК "Зенит" в соцсети "ВКонтакте"

Теги: день рождения, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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