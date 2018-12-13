День города в Петербурге: программа главных мероприятий

Piter.TV подготовил большую праздничную программу мероприятий для горожан.

Ограничения движения 25, 26 и 27 мая

С 21.00 25 мая до 10.00 26 мая будет закрыт проезд по направлению от Дворцового моста в сторону Биржевого моста. С 00.00 25 мая до 10.00 26 мая на Караванной улице запретят остановку для любых видов транспорта. Эти ограничения связаны с тем, что в центре Петербурга будут готовиться к "Балу национальностей". Мероприятие состоится 26 мая. В это время, с 10.00 до 17:00, перекроют Биржевую площадь. На полчаса, с 12.00 до 12.30, остановят движение на Невском проспекте - от Караванной улицы до Дворцового проезда, а также по Дворцовому мосту. С 10 до 13.20 также будет перекрыта Караванная улица.

После бала с 17.00 26 мая до 02.00 27 мая будет закрыта Биржевая площадь - от Дворцового моста в сторону Биржевого моста.

В ночь на 27 мая метро Петербурга будет работать всю ночь. К тому же, в День города дважды зажгутся Ростральные колонны.

Помимо "Бала национальностей", на Невском проспекте также пройдет праздничное шествие, в котором примут участие и несколько тысяч барабанщиков. В связи с этим, 26 мая с 9.00 до 16.00 нельзя будет проехать по Думской улице. Движение также будет ограничено на Садовой улице (на участке от Невского проспекта до улицы Ломоносова), на улице Ломоносова (от Садовой до Думской) С 12.30 до 15.00 закроют участок Невского проспекта - от Садовой до набережной канала Грибоедова.

В понедельник, 27 мая, Адмиралтейская набережная и Сенатская площадь будут перекрыты с 08.30 до 10.40. До 20.00 нельзя будет проехать по Перинной линии – там движение остановят на весь день.

Праздничная программа мероприятий 25 мая

С утра 25 мая начнется пятый международный парад ретро-транспорта. По улицам города проедут 200 исторических автобусов, троллейбусов, трамваев и автомобилей. Специально для парада их выбирали из частных коллекций и музеев компаний Петербурга, Москвы и стран зарубежья. Старт мероприятию будет дан в полдень на Морской набережной. В этот день также будет продолжаться работа SPbTransportFest. В рамках этого конкурса за звание лучшего водителя борются участники из разных регионов России и ближнего зарубежья.

Вновь 25 мая пройдет ежегодный Фестиваль мороженого - самый вкусный праздник Петербурга. Его организатором стал Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. С 11 утра на площади Островского любой желающий сможет попробовать различные сорта мороженого, а также кондитерские изделия, безалкогольные напитки и продукты из молока.

Праздничная программа мероприятий 26 мая

В 13.00 загремит Невский проспект: по нему пройдут тысячи барабанщиков, а в финале шоу петербуржцы станут свидетелями массового барабанного крещендо в мире. В прошлом году музыканты смогли установить рекорд России, в этом году планируют повысить планку до мирового уровня.

На Биржевой площади 26 мая начнется "Бал национальностей". Гости мероприятия познакомятся с культурой народов России, Европы и Азии, а участники подготовят представление и праздничный концерт.

На Дворцовой площади снова пройдет крупнейший open-air классической музыки. В этом году в фестивале примут участие молодые оперные исполнители - Ильдар Абдразаков, Рене Барбера, Вероника Джиоева, Мария Мудряк и другие. В концерте на Дворцовой бесплатно можно будет увидеть выступление Симфонического оркестра Михайловского театра, театра Аллы Духовой TODES и многих других творческих коллективов России и мира.

Кульминацией праздника станет грандиозное шоу на Дворцовом мосту. В 23.55 начнется "Световое шоу". Впервые в мире объектом для 3D - проекции станет разводная часть моста. Сюжет спектакля будет дополнен выступлением акробатов и свето-пиротехническим флайборд-шоу. В финале "Светового шоу" петербуржцев ждёт незабываемый пиротехнический спектакль из тысячи огненных комет.

Праздничная программа мероприятий 27 мая

В понедельник, 27 мая, в Петербурге пройдут церемонии возложения цветов к памятнику Петра I "Медный всадник". Из-за этого утром перекроют Адмиралтейскую набережную и Сенатскую площадь.

В этот же день зоопарк приглашает петербуржцев отметить день рождения города. На интерактивных экскурсиях, игротеках и мастер-классах каждый сможет познакомиться с историей Петербурга.

Фото: ЖК КАЛИНА-ПАРК 2 / КАЛЕЙДОСКОП, Бал Национальностей / ВК, Мостотрест, pixabay.com, Piter.TV.