В ночь на 27 мая метро Петербурга будет работать всю ночь. Изменения в работе метрополитена связаны с празднованием Дня города. Об этом сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.
В эту ночь на вход будут открыты все вестибюли станций, кроме:
- вестибюля 1 станций "Проспект Ветеранов", "Девяткино", "Московской",
- вестибюля 2 станций "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Невский проспект".
Также на вход будут закрыты станции "Технологический институт-1", "Площадь Александра невского-2", "Достоевская", "Спасская".
Пройти через турникет можно будет только с помощью жетона или заранее пополненному проездному.
Ранее мы писали, что в день города ограничат движение около Медного всадника.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )