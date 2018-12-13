Изменения в работе метрополитена связаны с празднованием Дня города.

В ночь на 27 мая метро Петербурга будет работать всю ночь. Изменения в работе метрополитена связаны с празднованием Дня города. Об этом сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.

В эту ночь на вход будут открыты все вестибюли станций, кроме:

- вестибюля 1 станций "Проспект Ветеранов", "Девяткино", "Московской",

- вестибюля 2 станций "Ленинский проспект", "Площадь Ленина", "Невский проспект".

Также на вход будут закрыты станции "Технологический институт-1", "Площадь Александра невского-2", "Достоевская", "Спасская".

Пройти через турникет можно будет только с помощью жетона или заранее пополненному проездному.

Ранее мы писали, что в день города ограничат движение около Медного всадника.

Фото: Piter.TV