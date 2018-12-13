В День города дважды зажгутся Ростральные колонны

Петербуржцы смогут наблюдать за главным символом Васильевского острова в ночь на 27 мая и праздничным утром.

Как сообщили Piter.TV в "ПетербургГазе", в честь 316-летия Петербурга дважды зажжется пламя на Ростральных колоннах – главном символе Васильевского острова.

Огни выпыхнут на полчаса в ночь с 26 на 27 мая (с полуночи до 00:30 часов) и 27 мая на три часа (с 9:30 до 12:30).

В компании уточнили, что накануне праздничных мероприятий специалисты "ПетербургГаза" проверяли систему розжига факелов колонн и сделали пробное зажжение.

Ранее Piter.TV показывал, как Ростральные колонны этой весной зажглись в честь победы "Зенита" в РПЛ и праздика 9 мая.

Фото: Pixabay