Полузащитник "Ахмата" Хубулов перешел в "Зенит" на правах аренды

Полузащитник "Ахмата" Владимир Хубулов будет выступать за "Зенит" на правах аренды. В четверг, 29 августа, стало известно, что клубы достигли соглашения, об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
Владимир Хубулов родился 2 марта 2001 года во Владикавказе. В "Ахмате" 18-летний хавбек с июля 2018 года. В молодежном первенстве футболист провел 29 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.
Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" сыграл с "Ахматом" 17 августа со счетом 1:1.
Фото: ФК "Зенит"
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