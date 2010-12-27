Полузащитник "Ахмата" Хубулов перешел в "Зенит" на правах аренды

Соглашение между клубами будет действовать до конца сезона.

Полузащитник "Ахмата" Владимир Хубулов будет выступать за "Зенит" на правах аренды. В четверг, 29 августа, стало известно, что клубы достигли соглашения, об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Владимир Хубулов родился 2 марта 2001 года во Владикавказе. В "Ахмате" 18-летний хавбек с июля 2018 года. В молодежном первенстве футболист провел 29 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" сыграл с "Ахматом" 17 августа со счетом 1:1.

Фото: ФК "Зенит"