"Зенит" – "Уфа": на "Газпром арене" забили сразу 6 голов

Хет-трик на счету Артема Дзюбы.

Матч 9-го тура российского футбольного первенства между петербургским "Зенитом" и "Уфой" завершился со счетом 6:0. Матч проходил 26 сентября на "Газпром Арене" в Северной столице.

В составе хозяев Артем Дзюба отметился хет-триком, дубль оформил Сердар Азмун. Алексей Сутормин забил еще один гол.

Петербургская команда набрала 20 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Зенит" опережает "Спартак", набравший столько же очков, по дополнительным показателям. В следующем туре эти команды встретятся друг с другом. Матч состоится 3 октября в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что матче 9-го тура российского футбольного чемпионата между "Зенитом" и "Уфой" болельщики петербургского клуба посвятили свой перфоманс 40-летию фанатского движения.

На огромном баннере изображены сами болельщики в пылу игры, слоган "Наше имя — Зенит" и отмеченный 1980 год, когда это движение было основано.

Фото: Вячеслав Евдокимов / fc-zenit.ru