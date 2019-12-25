Фанаты "Зенита" показали праздничный перфоманс в честь 40-летнего юбилея движения

Новый перфоманс "Виража" был представлен на матче с "Уфой".

На матче 9-го тура российского футбольного чемпионата между "Зенитом" и "Уфой" болельщики петербургского клуба посвятили свой перфоманс 40-летию фанатского движения.

На огромном баннере изображены сами болельщики в пылу игры, слоган "Наше имя — Зенит" и отмеченный 1980 год, когда это движение было основано.

Ранее мы сообщали, что футбольный клуб "Зенит" объявил о новой "ориентировочной" дате празднования проведения фестиваля болельщиков в честь 40-летия фанатского движения клуба — 4 октября 2020 года, место проведения — стадион "Петровский".

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"