"Зенит-Арена" представила проект трех островов в Финском заливе

Проект обсуждают в комитете по природопользованию.

В среду, 31 марта, в комитете по природопользованию стартовало общественное обсуждение нового проекта базы водных видов спорта. Проект планируют реализовать по заказу компании "Зенит-Арена".

Базу разместят на новых намывных территориях, которые совместят с "защитными гидротехническими сооружениями". Так, в акватории Финского залива хотят создать три небольших островка, их соединят с берегом пешеходными подходами.

На островах расположат стоянку для кайтов, виндсерферов и так далее, а также "объекты культурно-досугового назначения. Помимо этого на базе установят три высоких флагштока.

Принять участие в обсуждении можно до 1 мая.

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Фото: Piter.TV