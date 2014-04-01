"Зенит-Арена" представила проект трех островов в Финском заливе

В среду, 31 марта, в комитете по природопользованию стартовало общественное обсуждение нового проекта базы водных видов спорта. Проект планируют реализовать по заказу компании "Зенит-Арена".
Базу разместят на новых намывных территориях, которые совместят с "защитными гидротехническими сооружениями". Так, в акватории Финского залива хотят создать три небольших островка, их соединят с берегом пешеходными подходами.
На островах расположат стоянку для кайтов, виндсерферов и так далее, а также "объекты культурно-досугового назначения. Помимо этого на базе установят три высоких флагштока.
Принять участие в обсуждении можно до 1 мая.
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Фото: Piter.TV
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