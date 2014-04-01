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"Ростех" запустит производство комплексов управления ПВО "Магистр-СВ"
Сегодня, 14:51
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lesjasap

"Ростех" запустит производство комплексов управления ПВО "Магистр-СВ"

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Система уже прошла госиспытания.

"Ростех" запустит производство комплексов управления ПВО "Магистр-СВ". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе государственной корпорации. Специалисты уточнили, что отечественная разработка уже прошла государственные испытания и принята на снабжение Минобороны.

Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя.

пресс-служба "Ростеха"

Известно, "Магистр-СВ" это - оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных объектов противника. Для комплекса разработана база данных оптических характеристик различных целей, а также параметров излучения естественных помех. В унифицированном модуле управления увеличена скрытность и живучесть группировки средств ПВО.

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Фото: Piter.tv

Теги: комплекс управления, магистр, пво, ростех
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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