ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий

Устаревшая техника будет обновлена до уровня современных комплексов.

ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" унифицированную артиллерию из устаревших орудий. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе компании, входящей в "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех". Приспособление обеспечит автоматический ввод информации о стрельбе и наведение оружия. Эти параметры позволят модернизировать технику до уровня высокоэффективных современных артиллерийских систем.

Принципиальная возможность модернизации для резкого повышения эффективности подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы. пресс-служба ВНИИ "Сигнал"

Напомним, что Минобороны РФ имеет на вооружении самоходные артиллерийские установки, а также целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь. Однако современные бои требуют, чтобы эти операции выполнялись в автоматическом режиме в рамках единого разведывательно-ударного комплекса.

"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0".

Фото: Минобороны России