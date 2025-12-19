Неисправный светофор парализовал движение у метро Пионерская

Трамваи и магистрали встали на севере Петербурга вечером 5 февраля.

Вечером 5 февраля на севере Санкт-Петербурга из-за неисправного светофора возник масштабный транспортный затор, который сохранялся даже после завершения часа пик.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", около восьми часов вечера движение оказалось практически остановлено в районе станции метро "Пионерская". Серьезные затруднения были зафиксированы на Коломяжском и Богатырском проспектах, а также на проспекте Испытателей. Участок Коломяжского проспекта от Парашютной улицы в направлении центра города с начала седьмого часа оценивался в 9 баллов.

Очереди образовались не только из автомобилей, но и из трамваев, движение общественного транспорта было затруднено. По словам автомобилистов, основной причиной транспортного коллапса стал неработающий светофор на одном из ключевых перекрестков района.

Информация о сроках устранения неисправности на момент публикации не поступала.

