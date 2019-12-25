"Зенит-2" подал документы на участие в ФНЛ

Команда Владислава Радимова заняла третье место в своей группе ПФЛ.

По информации телеканала "Матч ТВ", "Зенит" подал документы на лицензирование своего фарм-клуба в следующем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Заявку подали в качестве резервной — на случай, если в чемпионате окажется нечетное количество команд. Подразумевается, что в новом сезоне ФНЛ может быть не более 22 участников. Вместе с "Зенитом-2" еще три клуба проходят лицензирование: "Алания" из Владикавказа, "Долгопрудный" и липецкий "Металлург".

Напомним, 15 мая было принято решение досрочно завершить нынешний сезон ФНЛ и ПФЛ из-за эпидемии коронавируса. "Зенит-2" набрал 32 очка после 17 матчей и занял третье место в турнирной таблицы группы "Запад" Первенства ПФЛ.

Ранее Владислав Радимов рассказал о тренерской работе в "Зените-2".

Фото: fc-zenit.ru