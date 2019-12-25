Дискуссия состоялась на площадке ХХ Международного форума «Экология большого города.

"Зеленое" финансирование и его инструменты обсудили в Петербурге. Дискуссия состоялась на площадке ХХ Международного форума "Экология большого города", который проходил в КВЦ "Экспофорум". Глава городского комитета по природопользованию Денис Беляев стал участником секции "Экология и охрана окружающей среды" Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Ряд экспертов, в том числе и из сферы бизнеса, отметили, что "зеленое" развитие в целом охватывает разные направления, куда входят международное сотрудничество, внедрение зеленых программ, модернизация промышленных предприятий, противодействие образованию незаконных свалок и формирование экологической культуры.

Инструменты внебюджетного зеленого финансирования призваны стать залогом реализации национального проекта "Экология" – к такому выводу пришли в рамках дискуссии.

"Зеленое" финансирование – ряд мероприятий, направленных на финансовую поддержку проектов, связанных с сокращением негативного влияния на окружающую среду. Это может реализовываться через займы, страхование, акции, прямые инвестиции и облигации соответствующих проектов.

Помимо этого, сфера влияния финансирования такого рода распространяется на землепользование, лесное и водное хозяйство, океанскую среду, охрану природы и повышение устойчивости к стихийным бедствиям.

Ранее мы сообщали о том, что суд Петербурга огласил приговор бизнесмену Андрею Градобоеву, который обвинялся в хищении денег при рекультивации полигона "Красный Бор".

Фото: Piter.tv