Предприниматель, обвиняемый в хищении 9 млн рублей при рекультивации "Красного Бора", отделался условкой

Хитрую схему бизнесмен провернул в 2014-2015 годах.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор бизнесмену Андрею Градобоеву, который обвинялся в хищении денег при рекультивации полигона "Красный Бор". Подробности сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что в 2014 и 2015 годах Градобоев, являясь руководителем ООО "ЭкоГрадСтрой", похитил свыше 9 миллионов рублей путем неисполнения договорных обязательств. Мужчина знал, что комитет по природопользованию и полигон "Красный Бор" планируют заключить договор о предоставлении полигону субсидии. По ней предприятие могло возместить затраты по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Градобоев знал также, что полигону придется заключать договор со сторонней организацией и предложил предприятию услуги "ЭкоГрадСтрой". Стороны заключили договор на устройство двух карт временного размещения отходов на территории, однако работы не выполнялись в должном объеме. Вместе с этим, по договору предоставлялись документы с заведомо ложными сведения о якобы выполненных работах. Полученные в качестве оплаты деньги Градобоев присваивал себе

Бизнесмен признал вину, суд, в свою очередь, признал мужчину виновным и назначил крупный штраф, однако освободил фигуранта от наказания в связи с истечением сроков давности. По другой части статьи о мошенничестве суд назначил Градобоеву два года лишения свободы условно и взыскал с предпринимателя 9,5 млн рублей в счет возмещения имущественного вреда.

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Фото: Piter.TV