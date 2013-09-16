"Зеленый и не того уровня": отец шорт-трекиста Посашкова требует наказать Григорьева за удар по психике сына

Слова тренера подкосили единственного россиянина в Милане.

Скандал в российском шорт-треке вышел за пределы ледовой арены. Отец петербургского спортсмена Ивана Посашкова, единственного представителя мужской сборной России на Олимпиаде-2026 в Милане, обвинил тренера национальной команды Владимира Григорьева в подрыве морального состояния атлета. Поводом стали резкие высказывания специалиста в адрес 21-летнего шорт-трекиста после его дисквалификации на дистанции 1000 метров. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Напомним, в четвертьфинальном забеге у Посашкова произошел контакт с китайцем Линь Сяоцзюнем. Судьи после видеоповтора приняли решение дисквалифицировать россиянина. Комментируя ситуацию для "СЭ", Григорьев назвал пенальти справедливым, но не ограничился этим. Тренер заявил, что спортсмена, вероятно, не обучали правилам, и если он их не знает, ему стоит читать регламент перед стартами. Кульминацией стала фраза о том, что Посашков "сам по себе еще не того уровня спортсмен, еще зеленый".

Примечательно, что Иван тренируется не у Григорьева, а у главного тренера сборной Андрея Максимова и считается одним из его лучших учеников. Как рассказал отец спортсмена Михаил Посашков, эти слова не могли не сказаться на состоянии сына перед выходом на дистанцию 1500 метров, где он остановился на четвертьфинале.

По словам отца, ситуацию усугубило и то, что Иван фактически остался без тренерской поддержки. Подать апелляцию на решение судей имеет право только личный наставник, но того не допустили на Олимпиаду. В итоге спортсмен на протяжении недели тренировался в одиночку. Михаил Посашков подчеркивает: они приняли вердикт судей, понимая специфику контактного вида спорта, но ожидали поддержки от тренерского штаба, а не публичной критики.

Сейчас Иван Посашков уже вернулся в Петербург. В ближайших планах — участие во внутренних стартах и защита диплома в Университете Лесгафта, где он заканчивает четвертый курс.

Фото: Союз конькобежцев России