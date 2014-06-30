Тренеры подвели итоги пятого турнира по софтболу "Петербургская весна"

Турнир отличался разнообразием опыта среди участниц: наряду с ветеранами присутствовали и совсем новые команды.

Соревнования по софтболу "Петербургская весна" среди девушек младше 18 лет состоялись на спортивной площадке комплекса "Оптик" в Приморском районе Санкт-Петербурга. Уже в пятый раз данное событие собрало участниц, для которых софтбол представляет нечто большее, нежели простая игра. В течение трех дней девушки из Москвы, Московской области, Крыма, Свердловской области, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга демонстрировали мастерство и волю к победе, стремясь завоевать первенство. Тренеры команд поведали о развитии своих коллективов и планах на будущее в беседе с "Петербургским дневником".

Для новичков в мире софтбола стоит упомянуть, что этот вид спорта близок к бейсболу, но отличается большим размером мяча и подачей снизу. Часто его называют "бейсболом для девушек", хотя это самостоятельная дисциплина с собственной историей и яркими эмоциями. Девушки выходят на поле с искренними улыбками и азартом, демонстрируя любовь к игре и уверенность в будущем софтбола в России.

Турнир отличался разнообразием опыта среди участниц: наряду с ветеранами присутствовали и совсем новые команды. Например, ростовская группа начала тренировки недавно, но уже уверенно заявила о себе на серьезном уровне. Москва традиционно представлена сильными командами, которые вновь подтвердили свой высокий статус. Победителем турнира стала команда "Москвич".

Сборная Санкт-Петербурга, представленная командой спортшколы "Выборжанин", заняла пятое место, столкнувшись с жесткой конкуренцией. Однако тренеры считают это важным этапом подготовки к предстоящему отборочному этапу спартакиады учащихся, намеченному на май.

Эти соревнования — не только борьба за награды, но и уникальная возможность пообщаться с единомышленницами, поделиться опытом и ощутить принадлежность к большому сообществу поклонников софтбола.

Фото: Юлия Николаева