"Зелёная премия" РЭО получила более трёх тыс. заявок

В конкурсе примут участие отраслевые компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации и отдельные экоактивисты.

Российский экологический оператор (РЭО) принял свыше трёх тыс. заявок на "Зелёную премию" − 2023. Заявки продолжат принимать до 1 ноября. Об этом пишет телеканал "360".

Как уточнил гендиректор РЭО Денис Буцаев, на данный момент существует много проектов, затрагивающих вопросы экологии, экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами. Задача "Зелёной премии" заключается в том, чтобы выявить лучшие из них.

В конкурсе примут участие отраслевые компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации и отдельные экоактивисты. Лучшим окажут административную, рекламную и финансовую поддержку.

Ранее мы сообщили о том, что РЭО введёт систему учёта отходов для регулирования тарифов в области ТКО.

Фото: РЭО