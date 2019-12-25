РЭО введёт систему учёта отходов для регулирования тарифов в области ТКО

Вопросу уделили внимание в рамках сессии "Управление рисками и повышение эффективности отрасли обращения с ТКО" Российского экологического форума (РЭФ).

Российский экологический оператор (РЭО) приспособит федеральную государственную информационную систему учёта твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) для объединением сведений по весовому контролю и расчеты по тарифам. Вопросу уделили внимание в рамках сессии "Управление рисками и повышение эффективности отрасли обращения с ТКО" Российского экологического форума (РЭФ) во вторник, 11 октября. Об этом сообщил телеканал "360".

Как подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев, на данный момент процесс взаимодействия между органами регулирования по сверке различных показателей в отрасли по обращению с ТКО действует не в полной мере.

Например, важно понимать, как ведутся расчеты на объектах без весового контроля, какое количество учитывается при формировании тарифов. Контроль за наличием весов находится у одного ведомства, а учет при формировании тарифа — у органов регулирования тарифов. Между ними нет связи, и РЭО призван это исправить. Денис Буцаев, гендиреткор РЭО

Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин уточнил, что с 2016 года на каждом полигоне и сортировке требуется устанавливать весы, однако это соблюдается лишь на 50% объектов.

Ранее РЭО объяснил запрет на вывоз отходов ночью.

Фото: пресс-служба РЭО