РЭО объяснил запрет на вывоз отходов ночью

Точный график вывоза отходов должен быть согласован при заключении договора на предоставление услуги.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев напомнил о нормах вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). По правилам СанПиН, это можно делать с 07:00 до 23:00. Его слова передаёт телеканал "360".

Точный график вывоза отходов должен быть согласован при заключении договора на предоставление услуги. Буцаев отметил, что во многих регионах жители жалуются на шум, который доносится с площадок в тёмное время суток. Многие люди обращаются в суд по этому поводу.

Также руководитель напомнил, что соблюдение требований санитарных правил и норм находится под контролем Роспотребнадзора, поэтому в данное ведомство целесообразно обращаться и в данном случае.

Ранее мы сообщили о том, что экологический проект "Музей PRO мусор" прекращает работу в Петербурге.

Фото: РЭО