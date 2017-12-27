"Застрявшие" россияне в Мексике в скором времени покинут страну

Авиакомпания "Россия" получила разрешение на вылет из Мексики.

Около 500 пассажиров, которые уже больше суток ждут вылета из мексиканского города Канкун, в ближайшее время покинут страну и вернутся в Россию.

На данный момент компания "Россия" получила все необходимые разрешения для вылета, регистрация пассажиров на десять часов вечера 17 января уже завершилась. "Стоит отметить, что часть пассажиров затребовала у авиакомпании фактическое подтверждение готовности выполнить данный рейс, в противном случае они отказываются пройти в самолет и блокируют доступ к гейту других пассажиров. Подобные действия могут привести к дополнительной задержке вылета самолета", – сообщил официальный представитель авиакомпании "Фонтанке".

Напомним, что сегодня около 500 россиян не смогли вылететь из Мексики из-за странных обстоятельств. Пассажиры чартерного рейса авиакомпании "Россия", сообщили, что их продержали 8 часов в салоне самолета в ожидании вылета, а затем сопроводили в здание аэропорта, так как вылет перенесен на 17 января.

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