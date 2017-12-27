Около 500 россиян не могут вылететь из Мексики из-за странных обстоятельств

Сообщается, что людей 8 часов продержали сначала в салоне самолета, а затем сопроводили в здание аэропорта.

В Мексиканском аэропорту Канкун застряли около 500 туристов из России.

Пассажиры чартерного рейса авиакомпании "Россия", сообщили, что их продержали 8 часов в салоне самолета в ожидании вылета, а затем сопроводили в здание аэропорта, так как вылет перенесен на 17 января. Власти Мексики сообщили, что вылет задержан из-за неуплаты авиакомпанией "России" платежа за стоянку.

Представители авиакомпании "Россия" опровергли эту информацию, сообщив, что никакого долга у авиакомпании нет. А задержку рейса объяснили тем, что власти Мексики неожиданно сообщили, что этим самолетом должны были быть депортированы из Мексики 4 гражданина Армении. Ожидание депортированных продлилось больше 4 часов, но разрешение на вылет так самолет и не получил. Затем, согласно требованиям Российского законодательства, у экипажа закончилось рабочее время и вылет перенесли на 17 число. Получить разрешение на вылет можно будет после 17 часов (по мск), когда в Мексике начнется рабочий день.

Видео: YouTube