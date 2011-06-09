Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи.Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 июня сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Слаженными действиями мотострелки при помощи артиллерии и авиации заняли более выгодные рубежи. Также военнослужащие нанесли огневое поражение формированиям украинских боевиков из состава 14, 21, 115 и 116 омбр Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Невское, Синьковка, Червоная Диброва и Григоровка. Около Лозовой в ходе контрбатарейной борьбы бойцами была вскрыта и уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийская установка Д-30 противников.

Огнем реактивной и ствольной артиллерии поражены боевая машина системы залпового огня БМ -21 "Град" и самоходная артиллерийская установка РzН-2000 в районах населенных пунктов Глушковка и Кругляковка. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Около Залимана, Житловки, Кременной, Григоровки и Червоной Дибровы отечественной противовоздушной обороной уничтожены шесть разведывательных дронов армии киевского режима "Лелека-100" и "Фурия". За минувший день ВСУ лишились до 480 человек убитыми и ранеными, свыше 30 единиц вооружения и военной техники. Речь идет о машине пехоты БМП-1, реактивной системе залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", двух самоходных артиллерийских установок РzН 2000 и 2С1 "Гвоздика", артиллерийские орудия: М119 американского производства, Д-20 и три гаубицах Д-30, 12 минометах, 11 легковых и одной грузовой машине и полевом складе со снарядами.

Подразделения "Южной" группировки ВС РФ улучшили тактическое положение по переднему краю.

Фото и видео: Минобороны России