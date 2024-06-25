Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении в ходе активных действий улучшили свое тактическое положение по переднему краю. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 июня сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что военнослужащими нанесено поражение живой силе и технике 46 аэромобильной, 79 десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, находившихся вблизи населенных пунктов Константиновка и Курахово. Армия киевского режима лишилась свыше 610 человек убитыми и ранеными.

Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены танк, БТР М113, четыре автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов ВСУ. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

В рамках проведения контрбатарейной борьбы Россией ликвидированы 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства, 155-миллиметровая гаубица "FH-70" британского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и боевая машина 122-миллиметровая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град".

Российский Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России