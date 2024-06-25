Российский Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ

Авиация "Севера" выполнила задачу на СВО.

Российский боевой вертолёт Ми-35М от армейской авиации поразил опорные пункты и личный состав Вооруженных сил Украины, размещенные в зоне ответственности "Северной" группировки войск. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что воздушный удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. затем летчики осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны. После выполнения задачи пилоты успешно вернулись на аэродром вылета.

Вышли на цель четко по времени и по месту. Отработали неуправляемыми ракетами С-8, после этого сделали отход с противоракетным маневром и отстрелом тепловых ловушек. Все цели поражены. летчик Ми-35М Александр.

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Фото и видео: Минобороны России