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Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике

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В учениях был задействован экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27.

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантическом океане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В учениях был задействован экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27. На удалении более 50 км от корабля российские летчики выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок. В военном ведомстве отметили, что поиск осуществлялся с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции вертолета.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы.

Видео: Минобороны России

Теги: атлантический океан, минобороны россии, подводные лодки, фрегат адмирал горшков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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