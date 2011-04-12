Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантике

В учениях был задействован экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27.

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок в Атлантическом океане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В учениях был задействован экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27. На удалении более 50 км от корабля российские летчики выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному, магнитометрическому и гидроакустическому поиску подводных лодок. В военном ведомстве отметили, что поиск осуществлялся с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции вертолета.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы.

Видео: Минобороны России