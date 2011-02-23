"За закладками на такси ездят": екатеринбургский депутат пошутил о благосостоянии россиян

Александр Колесников отреагировал на слова коллеги Тимофея жукова.

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил на заседании коллегам о том, что российский народ живет неплохо, так как некоторые люди могут себе позволить ездить за "закладками" на такси. Слова местного парламентария приводят журналисты Telegram-канала "Осторожно, новости". Очевидцы заметили, что таким образом политик прокомментировал выступление Тимофея Жукова, который ранее просил проконтролировать ситуацию с пассажирами общественного транспорта, которые ездят за наркотическими вещества и затем употребляют их прямо в салоне автомобиля. По мнению депутат а, такая ситация подвергает опасности шоферов.

А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо. За закладками на такси ездят! Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то? Александр Колесников, депутат

После шутки свердловский депутат продолжил свое выступление.

В Госдуме назвали компании, которые готовы вернуться в Россию.

Фото и видео: Telegram / Осторожно, новости