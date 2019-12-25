За сутки в Петербурге от COVID-19 умерло 73 человека

За последние сутки в России подтверждено 511 летальных случаев.

В Петербурге за сутки зафиксировали 73 смерти от коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Больше всего смертей за сутки зафиксировали в Москве — 77 человек. На третьем месте Воронежская область, где коронавирус унес жизни 22 пациентов. За последние сутки по России подтверждено 511 летальных случаев.

За весь период по России умерло 50 858 человек.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заразились 3759 человек.

Фото: Piter.TV