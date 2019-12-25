За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 3759 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28948 в 85 регионах.

В воскресенье, 20 декабря, стало известно, что в Петербурге за минувшие сутки коронавирусом заболели 3759 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28948 в 85 регионах. Больше всего случаев заражения в Москве. Там в сутки коронавирусом заболевают 7263 человека.

Меньше всего COVID-19 за сутки заражаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Марий Эл.

Ранее мы сообщали о том, что количество смертей от коронавируса в Петербурге за неделю снизилось на 5%.

Фото: Piter.TV