Количество смертей от коронавируса в Петербурге за неделю снизилось на 5%

Количество выздоровлений при этом выросло на 27,7%.

В Северной столице уровень зарегистрированных смертей, вызванных COVID-19, снизился на 5%. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса.

Аналитики отметили, что 12 декабря за сутки зафиксировал 79 коронавирусных смертей, а вот 19 числа того же месяца число летальных исходов от COVID-19 возраcло до 75.

При этом в городе на 27,7% выросло число выздоровлений.

Ранее мы сообщали о том, что оперативные данные по числу заболевших COVID-19 в Петербурге отличаются от официальных.

Фото: Piter.TV