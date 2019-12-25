Количество смертей от коронавируса в Петербурге за неделю снизилось на 5%

В Северной столице уровень зарегистрированных смертей, вызванных COVID-19, снизился на 5%. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса.
Аналитики отметили, что 12 декабря за сутки зафиксировал 79 коронавирусных смертей, а вот 19 числа того же месяца число летальных исходов от COVID-19 возраcло до 75.
При этом в городе на 27,7% выросло число выздоровлений.
Ранее мы сообщали о том, что оперативные данные по числу заболевших COVID-19 в Петербурге отличаются от официальных.
Фото: Piter.TV
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