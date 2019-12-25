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Количество смертей от коронавируса в Петербурге за неделю снизилось на 5%
Сегодня, 8:40
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IRINA_CHALKINA

Количество смертей от коронавируса в Петербурге за неделю снизилось на 5%

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Количество выздоровлений при этом выросло на 27,7%.

В Северной столице уровень зарегистрированных смертей, вызванных COVID-19,  снизился на 5%.  Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии коронавируса.

Аналитики отметили, что 12 декабря за сутки зафиксировал 79 коронавирусных смертей, а вот 19 числа того же месяца число летальных исходов от COVID-19 возраcло до 75.

При этом в городе на 27,7% выросло число выздоровлений.

Ранее мы сообщали о том, что оперативные данные по числу заболевших COVID-19 в Петербурге отличаются от официальных.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус статистика, смерти от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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