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Оперативные данные по числу заболевших COVID-19 в Петербурге отличаются от официальных
Сегодня, 20:56
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nadezhda_sib

Оперативные данные по числу заболевших COVID-19 в Петербурге отличаются от официальных

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Согласно оперативным данным, заболевших за сутки значительно больше.

Из отчета Межведомственного городского координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции следует, что за последнюю неделю в Петербурге регистрировали по 4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. При этом ежедневно оперштаб сообщал о максимум 3800 новых случаях за сутки. 

Самое большое расхождение в статистике было зафиксировано 10 декабря. По данным из отчета, в городе выявили 5144 больных за сутки, по данным оперштаба ― 3779 случаев.

Указывается, что в справке использованы оперативные данные комитета по здравоохранению и федерального регистра лиц больных коронавирусом. В связи с этим данные могут отличаться от данных Роспотребнадзора и Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом: они используют разные методолгии сбора информации. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга связали рост заболеваемости COVID-19 с ноябрьскими концертами. 

Фото: Piter.TV

Теги: новые случаи коронавируса, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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