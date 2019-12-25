Оперативные данные по числу заболевших COVID-19 в Петербурге отличаются от официальных

Согласно оперативным данным, заболевших за сутки значительно больше.

Из отчета Межведомственного городского координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции следует, что за последнюю неделю в Петербурге регистрировали по 4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. При этом ежедневно оперштаб сообщал о максимум 3800 новых случаях за сутки.

Самое большое расхождение в статистике было зафиксировано 10 декабря. По данным из отчета, в городе выявили 5144 больных за сутки, по данным оперштаба ― 3779 случаев.

Указывается, что в справке использованы оперативные данные комитета по здравоохранению и федерального регистра лиц больных коронавирусом. В связи с этим данные могут отличаться от данных Роспотребнадзора и Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом: они используют разные методолгии сбора информации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга связали рост заболеваемости COVID-19 с ноябрьскими концертами.

Фото: Piter.TV