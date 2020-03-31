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"Ювентус" может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса

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Клуб не сможет платить нападающему прежнюю зарплату.

По информации издания Il Messaggero, руководство итальянского "Ювентуса" может расстаться с португальским форвардом Криштиану Роналду.

В связи с эпидемией коронавируса и паузой в чемпионате Италии по футболу клуб стал жертвой финансовых потерь. Маловероятно, что "Ювентус" сможет продолжать платить Роналду прежнюю зарплату, когда сезон возобновится.  Один из вариантов решения проблемы - это продажа игрока в другой клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану Роналду провел 22 матча и забил 21 гол. "Ювентус" лидирует в таблице, набрав 63 очка.

Ранее стало известно, что в услугах Роналду заинтесованы "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Фото: VK / @championsleague

Теги: криштиану роналду, трансферные слухи, фк ювентус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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