"Ювентус" может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса

Клуб не сможет платить нападающему прежнюю зарплату.

По информации издания Il Messaggero, руководство итальянского "Ювентуса" может расстаться с португальским форвардом Криштиану Роналду.

В связи с эпидемией коронавируса и паузой в чемпионате Италии по футболу клуб стал жертвой финансовых потерь. Маловероятно, что "Ювентус" сможет продолжать платить Роналду прежнюю зарплату, когда сезон возобновится. Один из вариантов решения проблемы - это продажа игрока в другой клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану Роналду провел 22 матча и забил 21 гол. "Ювентус" лидирует в таблице, набрав 63 очка.

Ранее стало известно, что в услугах Роналду заинтесованы "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

Фото: VK / @championsleague