Криштиану Роналду хочет уйти из "Ювентуса"

У нападающего есть предложения из Англии и Франции.

Как сообщает испанское издание AS, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб.

Португальский игрок рассматривает два предложения. Одно - от французского "ПСЖ", второе - от английского "Манчестер Юнайтед", за который Роналду играл с 2003 по 2009 года. Несмотря на действующий контракт с "Ювентусом" до лета 2022 года, форвард может в ближайшее трансферное окно уехать из Италии.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану Роналду провел 22 матча и забил 21 гол. "Ювентус" лидирует в таблице, набрав 63 очка.

Ранее стало известно, что Роналду поможет больницам Португалии в связи с эпидемией коронавируса.

Видео: YouTube / Teo CRi