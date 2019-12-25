Криштиану Роналду поможет больницам Португалии в связи с эпидемией коронавируса

Он и его агент профинансируют организацию трех отделений в двух больницах.

По информации телеканала ESPN, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш полностью профинансируют организацию трех отделений интенсивной терапии в двух больницах Португалии, которые находятся в Лиссабоне и Порту.

Роналду и Мендеш займутся постройкой двух отделений интенсивной терапии для лиссабонской больницы. Каждое из них будет полностью оборудовано всем, что необходимо для ухода за критически больными пациентами. Оба отделения назовут в честь футболиста и его агента.

Напомним, что в "Ювентусе" трое игроков сдали положительный тест на коронавирус - защитник Даниэле Ругани, полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.

Ранее стало известно, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом.

Видео: YouTube / FernandoF7