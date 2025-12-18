"Юта" обыграла "Детройт", Сергачев отметился передачей

Защитник набрал 23 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" обыграла "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей, с которой забил Кевин Стенлунд в концовке третьего периода. "Юта" идет на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрала 37 очков. Столько же набрали "Лос-Анджелес" и "Сан-Хосе".

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 36 матчей, забросил четыре шайбы и отдал 19 голевых передач. Хоккеист идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам.

