Сегодня, 7:22
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл"

Форвард набрал 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Себастьяна Ахо. Финнский форвард оформил дубль в ворота хозяев и был признан первой звездой матча. "Каролина" уверенно идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 46 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 33 матча, забросил семь шайб и отдал 13 голевых передач. Форвард идет на четвертом месте в команде по набранным очкам.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл".

