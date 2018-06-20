За чтение молитв от порчи петербурженка отдала 300 тысяч рублей

Мошеннице около 50-55 лет, ее ищет полиция.

На Тимуровской улице "ясновидящая" сняла с 88-летней петербурженки порчу за 300 тысяч рублей. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что к ней подошла женщина в возрасте со светлыми волосами. Она рассказала ей о порче, которая наложена на нее и предложила снять порчу за несколько обрядов.

Пенсионерка отвела мошенницу домой, где они читали молитву. После этого пожилая женщина отдала за ритуал 300 тысяч рублей. Теперь полиция ищет женщину 50-55 лет среднего роста.

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Фото: Piter.TV