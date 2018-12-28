В Колпино цыганка загипнотизировала кассира и забрала все золотые украшения

Сумма ущерба составила 22,5 тысячи рублей.

Жительница Колпино доверилась гадалке и отдала все свои драгоценности. Об этом сообщили городские СМИ со ссылкой на правоохранительные источники.

По предварительным данным, в первом часу дня в магазин бижутерии на Среднем проспекте В.О. вошла женщина, внешне похожая на цыганку. Она предложила девушке-кассиру погадать. Гадалка ввела 24-летнюю кассиршу в гипноз и забрала у нее золотое кольцо за 4 тысячи рублей, золотую цепочку за 14 тысяч и серьги за 4,5 тысячи рублей. Общая сумма ущерба – 22,5 тысячи рублей.

На вид цыганке около 40 лет, она была в синей куртке и черной шапке.

Ранее на Piter.TV: Пенсионерка на Васильевском острове под гипнозом отдала мошенникам таксу.

Фото: pixabay