Пенсионерка на Васильевском острове под гипнозом отдала мошенникам таксу

Причем такса жила у нее временно, пока хозяин собаки лежит в больнице.

Полиция разбирается в обстоятельствах дела, в ходе которого петербурженка под воздействием гипноза отдала мошенникам мраморную таксу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщина 56-ти лет рассказала, что во дворе дома на 3-й линии Васильевского острова к ней подошла незнакомка. Она применила к ней гипноз и украла мраморную таксу черно-серого цвета. Животное не принадлежит потерпевшей, она взяла его к себе на время, пока его хозяин находится в больнице. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку.

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